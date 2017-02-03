Hatay'da Küçükbaş Hayvanlara Elektronik Kimlik

Dörtyol İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlara çip takma çalışması başlatıldı.



Dörtyol İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan inal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan çalışma ile 10 bin küçükbaş hayvanın kulaklarına çip takılarak elektronik kimliklendirmenin yapılacağını belirtti.



Keçi ve koyun gibi küçükbaş hayvanların, hareketleri ve hastalıklarının hatasız olarak elektronik ortamda takip edilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu uygulamanın sürdürüldüğünü dile getiren İnal, "Elektronik küpeleri küçükbaş hayvanlara takmaya başladık. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvanı küpeleyeceğiz. Saha uygulamalarında veteriner ekiplerimiz çipli küpeleri hayvanların sağlık kontrolümüzün ardından takıyorlar." diye konuştu.



Elle kayıt tutma ve veri tabanına aktarma işleminde gecikmeler ve hataların olabildiğini anlatan İnal, yeni uygulama ile birlikte bu olumsuzlukların önüne geçebileceklerini sözlerine ekledi.