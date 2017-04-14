Hatay'da köy korucuları göz açtırmıyor

Köy korucuları Güzelce Karakolu'nda yapılan eğitimden sonra karakol sorumluluğunda bulunan köylerde uygulama noktaları oluşturdu



HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde köy korucuları jandarma ekiplerinin desteğiyle yol uygulaması yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Güzelce Karakolu sorumluluğunda görev yapan 50 köy korucusu köylerde ve yayla yollarında adeta kuş uçurtmuyor. Köy korucuları Güzelce Karakolu'nda yapılan eğitimden sonra karakol sorumluluğunda bulunan köylerde uygulama noktaları oluşturdu.

Her gün farklı bir köyde ev aramaları, yol kontrolleri ve yaylalarda pusu atarak görev yapan korucular, yaylalara çıkan alternatif yolları kapatarak araçların jandarma ekiplerinin kontrolünde olan Ceylanlı Yolu üzerinden ulaşımlarını sağladı.

(ELF-