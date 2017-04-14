Hatay'da Köy Korucuları Göz Açtırmıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde köy korucuları, köylerde ve yayla yollarında kuş uçurtmuyor.



Kırıkhan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Güzelce Karakolu sorumluluğunda görev yapan 50 köy korucusu, köylerde ve yayla yollarında adeta kuş uçurtmuyor. Köy korucuları Güzelce Karakolunda yapılan eğitimden sonra karakol sorumluluğunda bulunan köylerde uygulama noktaları oluşturdu. Her gün farklı bir köyde ev aramaları, yol kontrolleri ve yaylalarda pusu atarak görev yapan korucular, yaylalara çıkan alternatif yolları kapatarak araçların jandarma ekiplerinin kontrolünde olan Ceylanlı yolu üzerinden ulaşımlarını sağladı. - HATAY