Hatay'da Korkutan Yangın

Hatay'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın çevresinde bulunan kafelerdeki insanlara korkulu anlar yaşattı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken ev sahibi ve yakınları krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.



Antakya'nın eski sokaklarının dar olmasından dolayı itfaiye aracı yangın yerine giremezken sokaklarda bulunan yangın muslukları tarafından yangın söndürüldü. - HATAY