Hatay'da Kayıp Kızlarından 6 Yıldır Haber Alamıyorlar

Hatay'da 2010 yılında kocasına sinirlenerek bulunduğu araçtan inip kayıplara karışan 34 yaşındaki Münire Keleş Okyay'ın ailesi, kızlarından haber almak için her yolu deniyor. Kızından haber almak için birçok yere başvurduklarını ifade eden Vedia ve Raif Keleş çifti, kayıp kızlarından 6 yıldır haber alamadıklarını belirtti.



Hatay'ın Defne ilçesinde oturan 4 çocuk sahibi Vedia (57) ve Raif Keleş'in (65) şu an 34 yaşında olan kızları Münire Keleş Okyay, 2010 tarihinde boşanmak üzere olduğu kocası Ömür Okyay ve 2 çocuğu ile Samandağ ilçesine gitti. Burada kocası ile yaşadığı tartışma sonrası sinirlenen Münire, araçtan indi ve kayıplara karıştı.



Anne Vedia Keleş, kızlarını bulmak için her yolu denedikleri belirterek, "2006 yılında kocasından boşanmak için dava açmıştı. Kaybolduğu gün kocası ile birlikte konuşmak için Samandağ ilçesine gideceklerini söyledi. Öğlen saatlerinde kızım yanında çocukları ile birlikte Samandağ'a giderek kocası ile boşanma davası ile ilgili konuştular. Akşam saatleri kocası beni arayarak Münire'nin bize gelip gelmediğini sordu ben de gelmediğini söyledim. Damadıma ne olduğu sorduğumda tartıştıklarını belirtti. Tartışma üzerine Münire'nin araçtan indiğini ve ortadan kaybolduğu söyledi. Bizler de bunun üzerine yakınlarımızı aradık, kızımızı sorduk ve sonuç alamayınca emniyete başvurduk. Kızımdan o günden bu yana kayıp ve hiçbir haber alamıyoruz. Görenlerin bizlere haber vermesini istiyoruz. Bir anne olarak son dileğim kızımın ölüsünü ya da dirisini görmektir, bizlere yardım edin" dedi.



Acılı anne ve baba, kızlarının halen hayatta olduğuna inandıklarını söyleyerek, bir an önce kızlarının bulunmasını istedi. - HATAY