Hatay'da Kadın Velilere Aile Gelişimi Eğitimi

HATAY(AA) - Hassa ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Aile Gelişim Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12 kadın, belgelerini düzenlenen törenle aldı.



Hassa Güler Eren Anaokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yıldız, kursun 14 hafta sürdüğünü ve 12 kadın velinin kursu başarıyla tamamlayarak belgeleri almayı hak kazandığını söyledi.



Ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gelişim sürecinin doğal üyeleri olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:



"Anne ve babanın toplum içerisindeki görevi yaşadığı sıkıntıya rağmen, aslında çocuğun hayatının merkezinde olduğu, olumlu ya da olumsuz çocuğunun hayatına yön verdiği gerçeğidir. Bireylerin doğal çevresi olan ailesi onun yetişmesinde en büyük güce ve etkiye sahiptir. Bu nedenle çocukların doğal eğiticisi olan anne ve babaların bilinçli ve sistemli bir şekilde eğitim sürecine katılmaları gerekmektedir. 0-18 yaş arası çocuğu bulunan anne ve babalara kurs verilmektedir. "



Kurs Öğretmeni Fatma Serap Özer de aile eğitim programlarının anne ve babaların çocuk bakımı, yetiştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.



Aldığı eğitimi kendi çocukları üzerinde de uyguladığını aktaran kursiyerlerden Havva Sarı, katıldığı eğitimden memnun olduğunu, çocuklarına daha olumlu ve anlayışlı davranmaya başladığını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.