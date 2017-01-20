Hatay'da İş Yerlerinde Denetim

İskenderun ilçesinde 20 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 79 paket sigara, 17 sigaramatik aleti, 2 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kenttin güven ve huzuru başta olmak üzere, gençlerin ve çocukların kötü ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla Asayiş Büro Amirliği tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



Operasyonlarda, tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkında kanunlara uymadığı tespit edilen 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Operasyonlarda değişik markalarda 79 paket sigara, 17 sigaramatik, 2 bin 66 lira para ele geçirildi.