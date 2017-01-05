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Hatay'da Hemzemin Geçitte Kaza: 6 Yaralı

Hatay'da Hemzemin Geçitte Kaza: 6 Yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde, trenin hemzemin geçitte çarptığı servisteki 6 öğrenci yaralandı.

Hatay'da Hemzemin Geçitte Kaza: 6 Yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde, trenin hemzemin geçitte çarptığı servisteki 6 öğrenci yaralandı.

Yük treni, Yenişehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerini taşıyan İsmail Kapucu (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen servise yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen servisteki 6 öğrenci hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenciler, ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından demiryolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Servis şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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