Hatay'ın Payas ilçesinde, trenin hemzemin geçitte çarptığı servisteki 6 öğrenci yaralandı.
Yük treni, Yenişehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerini taşıyan İsmail Kapucu (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen servise yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen servisteki 6 öğrenci hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenciler, ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırdı.
Kazanın ardından demiryolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Servis şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Hatay'da Hemzemin Geçitte Kaza: 6 Yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde, trenin hemzemin geçitte çarptığı servisteki 6 öğrenci yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, trenin hemzemin geçitte çarptığı servisteki 6 öğrenci yaralandı.
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