Hatay'da Güneşli Hava

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, güneşin tadını sahilde çıkardı.



Doğudaki illerde kar yağışı etkisini gösterirken, Akdeniz'de hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti.



Vatandaşların bazıları sahilde balık tuttu, bazıları yürüyüş yaptı, bir kısmı da gezi tekneleriyle körfezin tadını çıkardı



Vatandaşlardan Berkay Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havanın tadını çıkartmak için ailesiyle sahile geldiğini söyledi.



Burada yürüyüş yaptıklarını, çocukların da paten kaydığını anlatan Sert, ailesiyle hafta sonunun keyfini çıkardığını belirtti.