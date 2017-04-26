Hatay'da Fetö Operasyonunda 8 Gözaltı

Hatay merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 8 kamu personeli gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hatay merkezli, Adana ve Erzurum illerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere emniyet ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda, Hatay'da 6, Adana'da 1, Erzurum'da 1 olmak üzere, daha önce meslekten ihraç edilen toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY