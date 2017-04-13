Hatay'da Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Hatay'da, evlendirme vaadiyle engelli ve yaşlıları dolandırdığı iddia edilen 4 kişi, Hassa ilçesinde yakalandı.



Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, çete üyesi olduğu ileri sürülen 4 kişiyi ilçe merkezinde yaptıkları yol kontrolünde yakaladı.



Aralarında çete liderlerinden olduğu iddia edilen İ.G'nin de bulunduğu F.G, E.U ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Çetenin diğer üyelerinin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.