Hatay'da Ermeni Asıllı Türk Vatandaşlar Sandık Başında

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde yaşayan Ermeni asıllı Türk vatandaşlar sandık başına gitti.



Vakfılı Mahallesi'nde muhtarlıkta oluşturulan sandıkta oylarını kullanan Ermeni asıllı Türk vatandaşlar, halk oylamasının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Mahalle Muhtarı Berç Kartun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede 102 seçmenin bulunduğunu ancak bunlardan bazılarının öğrenci olması nedeniyle il dışında bulunduğunu kaydetti.



Mahalledeki kilisede Paskalya Bayramı kutlamaları kapsamında sabahın erken saatinde ayinlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kartun, "Bayramın ardından mahallemizdeki vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. İnşallah huzurlu, iyi bir seçim olur. İnşallah barış içerisinde hiçbir sıkıntı olmadan güzel bir seçim olur." diye konuştu.