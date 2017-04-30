Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Hassa, Defne ve Arsuz ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Şark ve Ceylan Sokak'a 08: 30-12: 30 saatleri arasında, Altınçay Mahallesi 121, 122, 123 ve 631 sokaklara 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi 35 Sokak'a 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ne 08: 30-12: 30 saatleri arasında, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi Karaman, Demirkol, Çıkmaz ve Hüner sokaklarına 14: 00-17: 30 saatleri arasında, Akbez Mahallesi'ne10: 00-15: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 412, 413 ve 443 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç ve Avcılarsuyu mahallelerine 09: 00-17: 00 saatleri arasındaenerji verilemeyecek. - HATAY