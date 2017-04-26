Hatay'da Elektrik Kesintisi
Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde cuma günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde cuma günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan Cuma günü, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesine 08: 30-13: 30 saatleri arasında, Yaylıca, Çubuklu ve Avcılar Mahallesine 09: 00-11: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 sokaklara 09: 30-12: 30 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 412, 413 ve 443 sokaklara 09: 00-14: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - HATAY