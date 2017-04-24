Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Belen ve Antakya ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Samandağ ilçesi Yeşilköy ve Koyunoğlu mahallelerinde 02: 30-04: 30 saatleri arasında, Sutaşı Mahallesinde 08: 30-13: 30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi Karnıkara ve Kanlıdere Yaylasında 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.



Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 50 Sokağa 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Kuzeytepe Mahallesi Güven, Ulus, 16, Yıldırım, 11 ve 17. sokaklara 08: 30-12: 30 saatleri arasında, Ekinci Mahallesi Serçe 1 Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY