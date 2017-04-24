Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Hatay'da Elektrik Kesintisi
Ara
BİST 92.424 %0,00
DOLAR 3,6214 %0,11
EURO 3,9312 %0,69
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 148,57 %-1,17
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay’ın Samandağ, Arsuz, Belen ve Antakya ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Belen ve Antakya ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Samandağ ilçesi Yeşilköy ve Koyunoğlu mahallelerinde 02: 30-04: 30 saatleri arasında, Sutaşı Mahallesinde 08: 30-13: 30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesinde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi Karnıkara ve Kanlıdere Yaylasında 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.

Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 50 Sokağa 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Kuzeytepe Mahallesi Güven, Ulus, 16, Yıldırım, 11 ve 17. sokaklara 08: 30-12: 30 saatleri arasında, Ekinci Mahallesi Serçe 1 Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - HATAY

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Kesintisi, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Kuzeytepe, Koyunoğlu, 26 Nisan, Çarşamba, Samandağ