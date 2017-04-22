Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Antakya, Samandağ, Defne, Belen, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü, Antakya ilçesi Anayazı Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi Girgin Sokağa 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Tekebaşı ve Meydan mahallelerine 08: 30-10: 30 saatleri arasında, Tomruksuyu Mahallesine 10: 00-18: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi 09: 30-17: 30 saatleri arasında, Tavla Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Belen ilçesi Fatih Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi 288/19 Sokak 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi 02: 30-04: 30 saatleri arasında, Karaçay Mahallesi 09: 30-17: 30 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - HATAY