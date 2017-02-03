Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Cumartesi günü, Samandağ ilçesi Yeni, Çiğdede ve Atatürk mahallelerine 02: 00-05: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesine 11: 00-13: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. - HATAY
Hatay'da Elektrik Kesintisi
Hatay’ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.