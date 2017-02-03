Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay’ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Samandağ, Arsuz, Dörtyol ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Cumartesi günü, Samandağ ilçesi Yeni, Çiğdede ve Atatürk mahallelerine 02: 00-05: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesine 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesine 11: 00-13: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. - HATAY

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