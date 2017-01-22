Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Kırıkhan, Arsuz, Defne, Yayladağı ve Antakya ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak Salı günü, Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesine 08: 30-17: 30 saatleri arasında, Nardüzü Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesi'nde 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerinde 09: 00-16: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - HATAY