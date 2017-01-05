Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Antakya ve Payas ilçelerinde cumartesi günü bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesinde 09: 00-16: 00 saatleri arasında, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesinde 09: 00-15: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - HATAY