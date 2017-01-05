Hatay'ın Antakya ve Payas ilçelerinde cumartesi günü bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesinde 09: 00-16: 00 saatleri arasında, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesinde 09: 00-15: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - HATAY
Hatay'da Elektrik Kesintisi
Hatay’ın Antakya ve Payas ilçelerinde cumartesi günü bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Antakya ve Payas ilçelerinde cumartesi günü bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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