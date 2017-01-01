Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın bazı ilçelerine 04 Ocak Çarşamba günü elektrik verilemeyeceği bildirildi.



Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, çarşamba günü Dörtyol İlçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Sanayi ve Yeşil Mahallelerine saat 00.15-08.00, İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa saat 08.30-17.30 ve Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesine saat 09.00-17.00 arasında elektrik verilemeyeceği belirtildi.



Açıklamada kesintinin tesis ve bakım çalışması nedeniyle yapılacağı ifade edildi.