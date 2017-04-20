Hatay'da El Emeği Ürünler Sergilendi

Hatay'da, Turizm Haftası kapsamında, mozaikten hasır örgüye, yakma resimden ipek dokumaya kadar birçok el emeği ürün sergilendi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Saray Caddesi'ndeki etkinliğin açılışında, "medeniyetlerin başkenti" Hatay'ın, dünyanın en önemli antik şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.



Hatay için kültür ve turizm alanında çok sayıda önemli projeleri bulunduğunu belirten Yayman, şöyle devam etti:



"El sanatlarımızla, turizmcilerle, bakanlığımızla, müze bekçimizle, müze müdürümüzle, il müdürümüzle Hatay'ı, tanıtım, kültür ve turizm alanında hak ettiği yere getireceğiz. Hatay'da çok önemli projelerimiz var, bunların hepsi tek tek hayata geçirildi. Artık Hatay'da kültür ve turizm zamanı. İnşallah Hatay'ı, tarihiyle, kültürüyle, inancıyla Türkiye ve dünyanın fark ettiği bir şehir haline getireceğiz."



Hatay için daha çok müjdeleri olduğunu ifade eden Yayman, tüm bunları peyderpey hayata geçireceklerini bildirdi.



Mayısta, "Hatay sarısı" olarak bilinen kozalarla ilgili "İpek Böcekçiliği Çalıştayı" düzenleyeceklerini anlatan Yayman, bu çalışmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.



Yayman, kentin geleneksel el sanatlarının sergisini açmaktan mutluluk duyduklarını da kaydetti.



Daha sonra, mozaik, yakma resim, ebru, geleneksel takı, hat işleme, ipek dokuma ve hasır örgü ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Yoğun katılımın olduğu sergide Yayman, ebru sanatıyla Türk bayrağını resmetti.



Toplam 33 sanatçının stant açtığı sergi, 3 gün açık kalacak.