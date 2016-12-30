Hatay'da Bekçi Ölü Bulundu

İskenderun ilçesinde bekçilik yapan Ahmet Dal, kulübenin içinde ölü bulundu.



İlçede sanayi sitesindeki iş yerlerinin güvenliği için esnaf tarafından bekçi olarak çalıştırılan 40 yaşındaki Ahmet Dal'ın uzun süre eve gelmemesi üzerine ailesi durumundan endişe etti.



Dal'ın bekçi olarak durduğu kulübeye giden yakınları, burada hareketsiz yattığını gördü.



Yakınlarının haber vermeleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Dal'ın hayatını kaybettiği belirledi.



İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Dal'ın, buradan Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.