Hatay'da "Bahar ve Emek" Şenliği

Hatay'da Defne Belediyesi tarafından "Bahar ve Emek" şenliği düzenlendi.



Harbiye Mahallesi'nde yenilenen Hidro Park'ın açılışıyla başlayan etkinlikte, vatandaşlara geleneksel yemek hrisi ikram edildi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, yerel gruplar müzik dinletisi sundu.



Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, burada yaptığı konuşmada, şenliğin Defne halkına hayırlı olmasını diledi.



Hidro Park'ın 1954 yılında kurulduğunu belirten Yaman, "Parkımız ve içindeki havuzumuz bakımsız olduğu için buraya gelmek istemiyordunuz. Yoğun çalışmalar neticesinde sizlerin hizmetine sunuldu. Burası sizin eviniz, evinize baktığınız gibi sizler de buraya bakacaksınız." dedi.



Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ve çok sayıda vatandaş katıldı.