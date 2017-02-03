Hatay'da Asayiş Operasyonu

İskenderun ilçesinde hakkında yakalama kararı olan 4 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda esrar, tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.



İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, kentte huzurun sağlanması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.



Bu doğrultuda aranan ve haklarında yakalama kararı olan B.K, S.T, U.Ş. ve S.Ş isimli toplam 4 şahısa yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Özyiğit, yakalanarak gözaltına alınan şahısların üzerinde yapılan aramada 710 gram esrar maddesi, 1 tabanca, 2 otomatik pompalı tüfek, toplam 23 mermi ve 1 kılıç tabir edilen uzun hançer ele geçirdiğini kaydetti.



Özyiğit, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.