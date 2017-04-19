Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı

İskenderun ilçesinde komşusunu otomatik tüfekle yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesinde, Ersen E. boşandığı eski eşi ve kayınvalidesinin arkasından küfür ettiğini iddia ederek Dumlupınar Mahallesi Polis Abudullah Şirinoğlu Caddesindeki yaşadığı ikamete gitti.



Burada eski eşi Gülnur S. ile aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ersen E. aracından çıkardığı otomatik tüfekle eski eşi ve kayın validesine ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.



Ersen E, ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu ilçedeki Fener Caddesinde yürüdüğü sırada yakalandı.



Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ersen E. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi.