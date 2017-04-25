Hatay'da "Altın Bileziğim Olsun" Projesi

Dörtyol ilçesinde dezavantajlı grupların meslek sahibi olabilmesi amacıyla hazırlanan "Altın Bileziğim Olsun" projesi için toplantı düzenlendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından finanse edilen Dörtyol Anadolu Lisesi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projenin toplantısında konuşan Okul Müdürü Mesut Uzu, geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan projeyle 20 roman vatandaşa bahçecilik kursu verildiğini kaydetti.



Projenin devam ettiğini ifade eden Uzu, amaçlarının bölgedeki işsiz gençlerin istihdama kazandırılması olduğunu söyledi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan İnal da ilçede 70 bin dekarda narenciye üretimi yapıldığını, çiftçilerin budama ve bakım işlerinde sertifikalı işçi tercih ettiğini, projenin bu anlamda önemli olduğunu belirtti.



Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Ceylan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ile kursiyerler katıldı.