Hatay'da Alternatif Yılbaşı Etkinliği

Hatay'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi yıldönümü münasebetiyle bir program düzenlendi.



AGD Antakya Şubesi, Mekke'nin Fethi yıldönümü münasebetiyle Hatay Mesleki Eğitim Kursları salonunda bir kutlama programı düzenlendi. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Sahneye çıkan mehteran takımı çeşitli marşları seslendirdi.



Açılış konuşması için kürsüye gelen AGD Antakya Şube Başkanı Mehmet İncecik, İslam haricindeki tüm arayışların insanlığın duvara toslaması olduğunu söyledi. İncecik, İslam dininin bütün insanlığa huzuru ve kardeşliği getirebilecek yegane nizam olduğunu kaydederek, "Mekke'nin Fethi ile Müslümanlar tarafından en büyük zafer kazanıldı. Efendimize hayatı boyunca en büyük zulümleri yapan insanların hepsi teslim olmuş, onun karşısında 'tir tir titrerlerken', Efendimiz (sas) intikam duygusu ile hareket etmemiş. Hatta adalet gereği her tülü cezayı verme durumunda iken onların hepsini affetmiş. Hatta Uhud savaşında kendi öz amcası Hz. Hamza'nın ciğerini çiğneyen vahşiyi dahi affetmiştir. İşte bizim dinimiz İslam, Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanlığa huzuru ve kardeşliği getirebilecek yegane nizamdır. İslam haricindeki tüm arayışlar insanlığın duvara toslamasıdır. İslam haricindeki her nizamın insanlığa verebileceği kaos, kan ve gözyaşıdır. Fetih, kalplerin ve kapıların tevhide açılmasıdır. Fetih, bütün sahte ilahlara "la ilahe" demektir. Fetih, kula kulluğa hayır diyerek zalim diktatörlere, zulüm getiren ideolojilere "hayır" diyerek yürekleri alemlerin rabbi ile buluşturmaktır" dedi. - HATAY