Hatay'da 23 Nisan Futbol Turnuvası
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası, kupa töreniyle sona erdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası, kupa töreniyle sona erdi.
Antakya ve İskenderun olmak üzere iki merkezde gerçekleşen turnuvaya katılan 27 takım arasından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Antakya'da turnuvaya katılan 21 takım arasından finalde Hatayspor'u 3-2 yenen Galatasaray kupaya uzandı ve birincilik ödülünü Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş'ın elinden aldı. İki farklı takım ile turnuvaya katılan Hatayspor ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederken, ödülleri Büyükşehir Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden'in elinden aldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor'un genç sporcuları turnuvayı dördüncü sırada tamamladı ve ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Gökhan Yıldırım'dan aldı.
Turnuvanın İskenderun grubunu ise 5 Temmuz İlkokulu öğrencileri şampiyon olarak tamamladı. - HATAY