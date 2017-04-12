Hatay'da 2017 Yılında 4 Milyar 668 Milyon 164 Bin TL Değerinde Proje Hazırlandı

Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay'da 2017 yılında il genelinde hazırlanan projelerin toplam bedelinin 4 Milyar 668 Milyon 164 Bin TL olduğunu açıkladı.



Hatay İl Koordinasyon Kurulu 2007 Yılı 2. Dönem Toplantısı Hatay Valisi Erdal Ata başkanlığında yapıldı. Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu'nun yanı sıra Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Çaparali ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri hazır bulundu.



Vali Ata, 2017 yılında hazırlanan projelerin toplam bedelinin 4 Milyar 668 Milyon 164 Bin TL olduğunu belirterek, "2017 yılı ödenekleri ise 1 Milyar 258 Milyon 857 Bin TL'dir. 2017 Mart ayı sonu itibariyle bu ödenekten 172 Milyon 916 Bin TL harcama yapılmış ve yüzde 14 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 258 adet projenin toplam bedeli 3 Milyar 993 Milyon 873 Bin TL'dir. 2017 yılı ödenekleri ise 643 Milyon 143 Bin TL olup 2017 Mart ayı sonu itibariyle bu ödenekten 79 Milyon 230 Bin TL harcama yapılmış ve yüzde 12 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 139 adet projenin toplam bedeli 674 Milyon 292 Bin TL'dir. 2017 yılı ödenekleri ise 615 Milyon 714 Bin TL'dir. 2017 yılı Mart ayı sonu itibarıyla bu ödenekten 93 Milyon 686 Bin TL harcama yapılmış yüzde 15 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın 2017 yılı yatırımları için harcadığı ödenek büyüklüğüne göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 47 Milyon TL ile birinci sırada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 9 Milyon 884 Bin TL ile ikinci sırada ve Mustafa Kemal Üniversitesi 5 Milyon 475 Bin TL ile üçüncü sırada yer almıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile Mahalli İdarelerimizin temel sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 28 ile Eğitim Sektöründe olduğu görülmüştür. Bunu yüzde 18 oranla Ulaştırma Sektörü ve yüzde 10 oranla da Turizm Sektörü izlemiştir. İlimizde 2017 yılı birinci döneminde yürütülen 397 adet projeden 44 adedi tamamlanarak hizmete alınmış, 346 adedi devam etmektedir. Devam eden projelerden 237 adedi imalat sürecinde, 52 adedi ihale, 7 adedi sözleşme, 21 adedi proje, 29 adedi planlama aşamasındadır. 7 adet projeye de çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır" dedi.



Vali Ata'nın konuşmasının sonrasında kurumlar tarafından projelerine ilişkin sunumlar eşliğinde birer brifing verildi. - HATAY