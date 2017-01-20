Hatay'da 10 Araç Kundaklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki 10 araç kundaklandı.



İlçenin 4 farklı mahallesinde park halindeki 10 araç henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verildi. Araç sahipleri ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları söndürdü.



Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, bir zanlıyı gözaltına aldı. Bir zanlının ise arandığı öğrenildi.



Bayır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Sasonlu, AA muhabirine, mahallede 5 aracın kundaklandığını, bunlardan bazılarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.



Bazı araçların ateşe verilme anı ise bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin yürüyerek yanına geldikleri araçları ateşe verişi ve kaçarak bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.