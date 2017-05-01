Hatay'da 1 Mayıs Çoşkusu
Hatay'da 1 Mayıs çoşkusuHATAY - Hatay'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları olaysız geçti.
Hatay'da 1 Mayıs çoşkusu
HATAY - Hatay'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları olaysız geçti.
1 Mayıs kutlaması kapsamında Defne ilçesinden başlayan ve Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önünde son bulan yürüyüşe DİSK, KESK, Eğitim-Sen, SES, CHP, HDP, Halk Evleri ve birçok grup katıldı. Kutlama alanına geçen grup üyeleri, burada halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin resimleri pankartlarda yer aldı.
Kutlama alanı olan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önünde halaylar çekip türküler söyleyerek Grup Abdal'ın türküleriyle eğlenen vatandaşlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.