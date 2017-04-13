Hatay Büyükşehirli Nesim Milli Takıma Çağrıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncusu Nesim Kocakaya milli takım kampına davet edildi.



Spor Toto 1. Lig 3. Grupta mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler'in 16 golle takımı sırtlayan başarılı sporcusu Nesim Kocakaya (23) İşitme Engelliler Milli Takımının 30 kişilik kadrosuna seçildi.



Milli takımın Ankara Kızılcahamam'da yapacağı kamp öncesi İşitme Engelliler Futbol Takımı sorumlusu, teknik heyet ve sporcu Nesim Kocakaya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Serdar Güven'e desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.



Takım sorumlusu Cemil Can, "Bu yıl zorlu maçlardan alnımız akıyla çıktık şampiyonluğu kaçırmış olsak da oyuncularımızın kazanma hırsı ve çalışkanlığıyla önümüzdeki yıl daha iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz. Ligin en gözde takımlarından biriyiz ve oyuncularımızın her biri ayrı birer yıldız. Takımımızın en çok gol atan oyuncusu Nesim Kocakaya'nın Milli Takıma seçilmiş olması hepimiz için ayrı bir gurur" dedi. - HATAY