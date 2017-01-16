Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Bayraktar Açıklaması

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'un Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, dün Girne Üniversitesini 79-61 yendikleri maçla ilgili, "Doğru hücum yaptığımızda durdurulamaz bir takım olduğumuzu izleyenlere gösterdik." dedi.



Bayraktar, AA muhabirine, ligin 13. haftasında, tüm sporseverlere keyif veren güzel bir maç oynadıklarını söyledi.



Girne Üniversitesi karşısında aldıkları galibiyetin sevincini yaşadıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:



"Maçın tamamını domine ettik ve ligin güçlü ekiplerinden Girne Üniversitesini 79-61 gibi net bir skorla yendik. Savunmada rakibi 61 sayıda tuttuk bu bizim için hedeflediğimiz rakamdı. Savunmada iyiydik ama hücumda takım gerçek kimliğini ortaya koydu. Doğru hücum yaptığımızda durdurulamaz bir takım olduğumuzu izleyenlere gösterdik. Yüzde 57 ile 3'lük attık, yüzde 50'ye yakın bir yüzdeyle de 2 sayılık şutları soktuk. Bu yüzdelere yaklaştığımız her maç, rakipleri ciddi yıpratıyoruz. Gerçek oyun kimliğimiz bu. Tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutlarım."



Bayraktar, aldıkları galibiyetin, perşembe günü oynayacakları FIBA Kadınlar Avrupa Ligindeki Perfumerias Avenida karşılaşması öncesi büyük bir moral olduğunun altını çizdi.