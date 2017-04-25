Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81-87: Galatasaray

Serinin ilk maçında rakibine şanssız bir şekilde yenilerek seride 1-0 geriye düşen Hatay'ın melekleri, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı serinin ikinci maçında da rakibine 6 sayılık farkla 81-87 yenildi.

TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA 45-45 EŞİTLİKLE GİTTİ

24 Nisan Pazartesi günü Antakya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye taraftarının desteğini arkasına alarak başlayan mavi-beyazlılar, ilk çeyreğe çok iyi giriş yapmasına rağmen çeyreği 21-22 geride tamamladı. Maçın ikinci çeyreği dengeli oyuna sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ikinci çeyrekte taraflar soyunma odasına 45-45 eşitlikle gitti.

Hataylı basketbolcular karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu rakip potaya yıkmaya çalıştı. Paris'in pota altından bulduğu sayılarla skor üreten mavi-beyazlılar, rakibinin dış atışlarına engel olamadı ve üçüncü çeyrek konuk takımın 58-62'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın final çeyreği nefesleri kesti. Topun el yaktığı dakikalarda rakibinin boyalı alandan ürettiği sayılara engel olamayan Hatay'ın melekleri sahadan 81-87 mağlup ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırma fırsatını kaybetti.

TARAFTARLAR HATAYLI BASKETBOLCULARI BAĞRINA BASTI

Sezon boyunca hem Avrupa kupalarında hem de ligde gösterdiği göze hoş gelen basketbolla taraftarlarının gönlüne taht kuran Hatay Büyükşehir Belediyespor'u maç sonunda bağrına basan Hataylı basketbolseverler, kente büyük gurur yaşatan sporculara sevgi gösterilerinde bulunarak teşekkür etti.