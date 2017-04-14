Hatay Bşb: 73 - Mersin Bşb:66

Antakya Kapalı Spor Salonu'nda 13 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de oynanan mücadelede etkili hücumlarda bulunan Hatay'ın Melekleri, yaklaşan play-off öncesi normal sezonu en iyi sırada bitirmek için ter döktü.

MELEKLER 22. HAFTAYA DA ADINI YAZDIRMAYI BAŞARDI

Maçın ilk dakikalarında oyuna iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibine ilk çeyrekte 20 sayı atarak periyodu 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili olan rakip takım Mersin, bulduğu 25 sayı ile öne geçmeyi başardı. Ancak temsilcimiz Hatay Büyükşehir Belediyespor, etkili hücumlarıyla farkı 6ya indirerek ilk yarıyı 37-43 geride kapattı.

Üçüncü çeyreğe güzel ataklarla başlayan Hatay'ın Melekleri hücumlarıyla rakibini oldukça zorladı. Oyunda etkili bir ritim yakalayan ve attıkları sayılarla seyirciyi de coşturan Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncuları bu çeyrekte toplamda 23 sayı bularak molaya önde girmeyi başardı.(60-59)

Final periyodunda heyecan ve merakla izlenen maça taraftardan coşkulu tezahüratta eklenince melekler atağa geçerek sayıyı 73'e çıkarmayı başardı. Kendi evinde oynama avantajını da kullanarak rakibi alt eden Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncuları, 22. Hafta mücadelesini 73-66 başarıyla tamamlamayı başardı.

