Hatay Barosu Halı Saha Futbol Turnuvası

Hatay Barosunca avukatların yanı sıra adliye çalışanları ile polis koruma şube ekiplerinin de katılımına açık olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.



Defne Halı Sahası'nda düzenlenen turnuvaya, avukatların yanı sıra adliye çalışanları ile polis koruma şube personelinden oluşan 12 takım katıldı.



Dostluk ve dayanışmanın artırılması amacıyla düzenlenen turnuva, 25 Mayıs'ta sona erecek.