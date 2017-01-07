Hatay - Bakan Soylu: Terörün Psikolojik Harekatına da Darbe Vururuz

Bakan Soylu: Terörün psikolojik harekatına da darbe vururuz (2)



DARBE GİRİŞİMİNDEN, YAPTIĞIMIZ İYİLİKLER SONUCU KURTULDUK



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda askerlerle buluştuktan sonra, Hatay Valiliği'ne geçti. Bakan Soylu burada Hatay Valisi Erdal Ata ve ilçe kaymakamlarından, brifing aldı. Valilik binasında 5 saat kalan Soylu, buradan Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne hareket etti.



Soylu, burada ülkelerinde iç savaştan kaçan, Ami Abdo ve ailesine, geçici kimlik kartlarını teslim etti. Suriyeli aile ile bir süre sohbet eden Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden kurtulmasının sebebinin, yapılan bu iyilikler olduğunu anlattı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici kimlik kartlarının teslim töreninden sonra konuştu. Bakan Soylu, "Dün Kıymetli Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da ifade etti. Bizi yok etmeye çalışanlar, bizi değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar bizim insanlığa sırtımızı dönmemizi isteyenlere karşı verebileceğimiz en asil ve en tarihi cevabı veriyoruz. Sadece biz bugün 3 milyon Suriyeli kardeşimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Tarihimizle tekrar yüzleşiyoruz. Medeniyetimizle tekrar yüzleşiyoruz. İnsanlığı ve medeniyeti unutmaya çalışan bütün dünyaya insanlığın ve medeniyetin unutulmayacak bir şey olduğunu Anadolu coğrafyasından hep birlikte hatırlatıyoruz. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Bilin ki, aziz milletimiz de bilsin ki. Eğer 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulduysak, bu yaptığımız büyük asaletin insanlığın timsalinin sonucudur. Sadece kendi gayretlerimizle değil. Allahın iradesi ile beraber, o melun büyük beladan kurtulduk" dedi. Bakan Soylu, buradan incelemelerde bulunmak üzere Cilvegözü sınır kapısına hareket gitti.