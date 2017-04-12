Hatay'a şehit ateşi düştü

Polis memuru Burhan Mercan'ın İskenderun'da yaşanan baba evine Türk bayrağı asıldı



HATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hatay'lı Polis Memuru Burhan Mercan şehit oldu.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yaralanan ve Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hatay'lı Polis Memuru Burhan Mercan, kurtarılamayarak şehit oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler mahallesinde ikamet eden Şehit Polis Memuru Burhan Mercan'ın baba evine ateş düştü. Yetkililerin aileye haber vermesinin ardından şehidin ailesinin Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Polis Memuru için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi İskenderun'da toprağa verilecek.