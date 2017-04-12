Hatay'a Şehit Ateşi Düştü

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hataylı polis memuru Burhan Mercan şehit oldu.



Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yaralanan ve Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hataylı polis Burhan Mercan, kurtarılamayarak şehit oldu.



Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde ikamet eden Mercan'ın baba evine ateş düştü. Yetkililerin aileye haber vermesinin ardından şehidin ailesinin Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



Şehit polis, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi İskenderun'da toprağa verilecek. - HATAY