Hatay'a Şehit Ateşi Düştü

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Dörtyol İlçesi'nin Altınçağ Mahallesi'nde oturan şehit piyade uzman onbaşı Mete Can'ın babası Mehmet ile annesi Meryem Can, acı haberi yetkililerden aldı. Fenalık geçiren Can çiftine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, haberi alıp taziyeye gelen yakınları ve mahalleliyle dolup taştı.



3 kardeşin en küçük olan şehit Mete Can'ın 3 ay önce evlendiği, cenazesinin ise Dörtyol İlçesi'nde defnedileceği belirtildi.



- Hatay