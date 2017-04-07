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Hatay'a Düşen Uçağın Pilotu Tutuklandı
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Hatay'a Düşen Uçağın Pilotu Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Hatay'a Düşen Uçağın Pilotu Tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

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