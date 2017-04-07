Hatay'a Düşen Uçağın Pilotu Tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot Mehmet Sufhan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.
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