Hatay'a Aydınlatma Yatırımı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ), iki yıl içerisinde Hatay'da 20,3 milyon liralık aydınlatma yatırımı yaptığı bildirildi.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, müşterilere daha kaliteli hizmet sunmak hedefiyle, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği kaydedildi.



Hatay'da sürdürülebilir, kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, iki senede 20,3 milyon liralık, bu yıl ise yaklaşık 8,4 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacağı vurgulandı.



Yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürlerinin de bakım ve onarımdan geçirildiği aktarıldı.



Son 6 ay içinde yürütülen aydınlatma çalışmalarının yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"5 bin 753 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilendi. 23 bin 87 armatür yanar hale getirildi. 512 mahallede toplamda 2 bin 194 kez, 692 cadde ve bulvara bakım yapıldı. Dış etkenler sebebiyle hasar gören 4 bin 130 metre kablo onarımı gerçekleştirildi.

Toroslar EDAŞ, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye ve bu hizmetleri müşterileriyle paylaşmaya devam edecek."