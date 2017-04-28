Hatay - 15 Temmuz Şehitlerinin Isimleri Fidanlarla Yaşayacak

15 Temmuz şehitlerinin isimleri fidanlarla yaşayacak



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Toplumsal Hizmet Projesi dersi kapsamında15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri bulunan 247 fidan dikti.



Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen törene, Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Duruel, yardımcısı Hamit Basık, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, Belediye Kültür Müdürü Hakan Türker, Toplumsal Hizmet Projesi dersi öğrencileri, Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mahmut Atlar ve öğrencileri katıldı.



15 Temmuz'daki 247 şehit adına fidan diken Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerden Merve Albayrak, Sosyal Hizmet Projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Reyhanlı Belediyesi katkıları ile 15 Temmuz şehitlerini birer fidanla yaşatacaklarını söyledi. Yüksekokul Müdür Yardımcısı Hamit Basık ise "15 Temmuz şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için 247 fidan diktik. Üzerlerinde de şehitlerimizin isimlerini taktık. Bundan böyle şehitlerimizin adları ömür boyu yaşayacaktır" dedi.