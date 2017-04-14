Hatalı Sollama Kaza Getirdi: 16 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde sollama yapan özel halk minibüsü ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 16 kişi yaralanırken, araç sürücüleri sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesinden Tokat'a yolcu taşıyan Vedat Buyar idaresindeki 60 NJ 981 plakalı minibüs, D-850 karayolu Musapınarı 12'nci kilometresinde sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Halil Ejder idaresindeki 60 HS 881 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu ile her iki aracın şoförü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Niksar ile Tokat'taki hastanelere sevk edildi.



EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI



Kazada şoför mahallinde sıkışan araç sürücülerini kurtarmak için ise ekipler zamanla yarıştı. İlk olarak Halil Ejder, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü Vedat Buyar ise itfaiye ekipleri tarafından aracın koltukları kesilerek bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Acılar içinde kıvranan Buyar, sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılar arasında 112 Acil Serviste çalışan ve nöbet çıkışı araçla Tokat'a giden bir sağlık görevlisi olduğu, ameliyata alınacağı kaydedildi. Niksar'a sevk edilen bir yolcunun durumun ağır olduğu diğer yolcuların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya da kazanın ardından olay yerine geldi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kapanan yol, araçların kaldırılması ile birlikte trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Nurhan İçmez - Sedat Özata/İHA)