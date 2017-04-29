Hatalı Park Yapan Araçlara Vatandaştan Boyalı Ceza

Beşiktaş'ta hatalı park yapan araçların üzerine boyayla 'park yasak işareti' çizildi
Yarışmacının verdiği cevap, Ali Sunal'ı gözyaşlarına boğdu
Genç oyuncu: Ailem beni zorla evlendirecekti, kaçtım!
Aşıdan sonra yüzü moraran Bünyamin, babasının kollarından kayıp gitti
Ünlü müzisyen ve eşi birbirine girdi! "Senin yüzünden" deyip gitti
Süper Lig'de yılın transferi gerçek oluyor
Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarının kanıtları yayınlandı
Selçuk Şahin: Fenerbahçe'de 12 sene oynadım, böylesini görmedim
1.8 milyon Euro'ya sattı, şimdi 100 milyon Euro'ya almaya çalışıyor
Avşar kızı mimar olacak dese de Zehra, yine bildiğini okudu