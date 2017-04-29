Hatalı Park Yapan Araçlara Vatandaştan Boyalı Ceza

Beşiktaş'ta hatalı park yapan araçların üzerine boyayla 'park yasak işareti' çizildi.

Hatalı Park Yapan Araçlara Vatandaştan Boyalı Ceza

Beşiktaş'ta hatalı park yapan araçların üzerine boyayla 'park yasak işareti' çizildi

Kaynak: Dunya.com

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