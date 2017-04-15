Hatalı Park Eden Adama Böyle Ders Verdiler

Görüntülerde, bir aracın park için işaretlenmiş alanların tam ortasına park ettiği görülüyor. Bunu gören iki kafadar da sürücüye ders vermek istiyor ve araçlarını otomobile çok yakın park ediyor. Aracının başına gelen sürücü gördüğü manzara karşısında çılgına dönüyor. Aracının kapılarını açamayan adam, bir süre düşündükten sonra bagajı açarak aracına girerek yoluna devam ederken, sürücüye 'park etme' dersi veren kafadarlar o anları cep telefonlarına kaydediyor.