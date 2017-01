Hatalı Çalınan Düdüklerle Çok Puan Kaybettik"

EMRAH OKTAY - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde hakem hataları nedeniyle çok puan kaybettiklerini savunarak, bu nedenle ilk bölümü istedikleri yerde bitiremediklerini ileri sürdü.



Antalya'da devam eden kamp çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Tankut, sezonun ilk yarısında aleyhlerine hakem hataları yapıldığını iddia etti.



Sezon başı hedeflerinin 6 ile 8 puan gerisinde kaldıklarını belirten Tankut, "Aleyhimize çalınan düdükler, aleyhimize verilen 7 penaltı, lehimize verilmeyen penaltılar ve gösterilen kırmızı kartlara baktığımızda, yüzde 80 oranında hak etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Hatalı çalınan düdüklerin sonucunda çok puan kaybettik. Maalesef 18 puanla ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik. En az 24-26 puanla bitireceğimizi ümit ediyorduk." diye konuştu.



"Video hakemliğin devreye girmesi lazım"



Hikmet Ferudun Tankut, Türk futbolunda video hakem uygulamasının devreye girmesi gerektiğini söyledi.



Kulüp başkanlarının ve Türkiye Futbol Federasyonunun aynı görüşte olduğuna değinen kırmızı-mavili kulübün başkanı, şöyle konuştu:



"Teknoloji bu kadar gelişmişken Türk futbolunda video hakemliğinde de gündeme gelmesi gerekiyor. Tüm kulüp başkanlarımız ve Türkiye Futbol Federasyonu aynı görüşte. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir yıldır bu konuyu gündeme getiriyor. Çok ciddi bir şekilde video hakemliğin gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü ortada bir emek var ve bu emeğin zayi olmaması, kararların daha sağlıklı olması açısından video hakemliğin devreye girmesi lazım. Bu olursa hatalar çok ciddi şekilde minimuma iner."



"16 maçlık süreçte hiç kötü oynamadık"



Tankut, sezon başında göze hoş gelen, seyircinin zevk alacağı futbol oynama hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve ligin ilk bölümünde hiçbir maçta kötü oynamadıklarını bildirdi.



Sezona başlarken, ligde kalıcı olma hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Tankut, "Üst sıralar için bir hedef koymadık ama iyi bir yerde bitirmeyi hedeflemiştik. Ona göre takım kurduk. Kurduğumuz takımdaki amacımız, göze hoş gelen, futbolseverlerin izlemekten zevk alacağı bir takım oluşturmaktı. Bu konuda düşündüğümüzü gerçekleştirdik. Galatasaray maçıyla başlayan, Kayserispor müsabakasıyla sona eren 16 maçlık süreçte hiç kötü oynamadık. Her maç seyircinin zevk aldığı, bir takım oyunu oynadık." ifadelerini kullandı.



Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut, Türkiye'nin tek emekçi takımı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Küçük bir kentin emekçi takımıyız. Kardemir Karabükspor, Kardemir ismiyle fabrikayı temsil ediyoruz. Armamızda da emeği temsil eden çelik resmi var. Türkiye'nin tek emekçi takımı biziz. Emeği temsil ediyoruz. O bakımdan da 78 milyon nüfuslu ülkemizin her yerinde emekçi kardeşlerimizin gönlüne taht kuran bir takımız. Gittiğimiz her yerde yakın ilgi ve alaka görüyoruz. Oynadığımız futbolla da ayrıca bir sempati topladık."



"İkinci yarıya umutla bakmak istiyoruz"



Hikmet Ferudun Tankut, sezonun ikinci yarısı hakkında ise "İkinci yarıya umutla bakmak, daha az hatalı düdüklerle sezonu tamamlamak istiyoruz." dedi.



Burkina Fasolu milli futbolcu Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılmak istediğini anlatan başkan Tankut, "Traore'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Kendisi, yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Zaten 4-5 ay içinde gideceği için biz de kendisini anlayışla karşıladık. Şartları konuşuyoruz. Kendisinin ve bizim istediğimiz şartlar aynı noktada kesişirse Traore gidecek. Bunun yerine de bir oyuncuya bakıyoruz. Yurt dışından birkaç yerden teklif var." diye konuştu.



Sezon başında kadro dışı bırakılan İshak Doğan'ın affedildiğini aktaran Tankut, "İshak Doğan ile sezon başı bir uyumsuzluk yaşandı ve kadro dışı bırakılmıştı. Kendisini çalışmaları ve performansı doğrultusunda teknik heyetle de görüşerek tekrar takıma aldık. Kendisiyle görüştüm. Özür diledi. Şu anda da mutlu bir şekilde çalışıyor." diyerek sözlerini tamamladı.