Hat Eserleri Sergilenecek

Düzceli Hat sanatçısı, gazeteci-yazar Hayrullah Altay 22'inci kişisel sergisini Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi salonunda açıyor.



Düzce'de ve Türkiye'nin çeşitli illerinde açtığı sergilerlerle tanınan Düzceli Hat Sanatçısı, gazeteci-yazar Hayrullah Altay, 22'inci kişisel sergisini 2017 sezonu için Düzce Belediyesi Ogün Danış sergi salonunda açacak. 20 Nisan tarihinde açılacak olan sergi 26 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Hayrullah Altay, yeni sergisinde Kat'ı Sanatı Hat Eserlerini sergileyecek. - DÜZCE