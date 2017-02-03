Hastaya Özel İmplant İçin 3 Boyutlu Görüntüleme

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ), Türkiye'de az sayıdaki merkezde bulunan "Seçici lazer ergitme yöntemi" ile kafatasından dişe, kalçadan çeneye kadar hastaya birebir uygun implant üretimi yapılıyor.



Üniversite yerleşkesinde bulunan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (YÜTAM) laboratuvarda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) vizyon 2023 kararında yer alan belge çerçevesinde üretilen implant, birçok hastaya umut oluyor.



Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca belirlenen ve teknolojik alanlar içerisinde de desteklenen implant üretim yöntemi, tıp bilimine de önemli katkılar sağlıyor.



Bu yöntemde, implanta ihtiyacı olan hastanın fiziksel ve geometrik ölçüleri alınıp, vücut yapısına uygun implant yapılabiliyor.



Sağlık kuruluşlarından gelen talepler üzerine YÜTAM'da söz konusu yöntem ile üretilen diş, kafatası parçaları, ortopedik cerrahide kullanılan diz, çene ve kalça imlantı gibi ürünler, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilerek doktorlar tarafından hastalarına uygulanıyor.



ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçici lazer ergitme yöntemi sayesinde, klasik üretim yöntemleri ile yapımında zorluk çekilen ürünleri elde ettiklerini söyledi.



Paslanmaz çelikten implant üretiliyor



Yetim, cihazın, 3 boyutlu yazıcı mantığıyla çalıştığını ve metalik malzemelerden implantlar ürettiğini belirterek, "Piyasadaki yazıcılar polimerik malzemeler üretirken bu cihaz implantı metalik malzemelerden üretiyor. Özellikle titanyum, kobalt, krom ve paslanmaz çelik tozlarını kullanarak implantı elde ediyoruz." dedi.



Bu yöntemin hastaya özel olduğunu vurgulayan Yetim, "En çok kullandığımız alan, hastaya özel implant tasarımı dediğimiz kısımdır. Kişi, boy ve kilo gibi fiziksel ve yapısal farklılıklar gösterebilir. Biz de uygun tomografi görüntüleme tekniğini modelleyerek her hastanın geometrisi ve fiziki özelliğini 3 boyutlu olarak cihaza aktarıyoruz. Cihaz, içerisine koyduğumuz metalik tozları her hastanın yapısına göre lazerle çizerek işliyor. Yani cihaz, hastanın implanta ihtiyaç duyması halinde fiziki ve geometrisine uygun şekilde üretim yapıyor." diye konuştu.



Yetim, doktorların genelde tecrübelerine dayanarak uygun implantı hastaya uyguladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Geleneksel yöntemlerdeki implant malzemeleri standarttır. Doktor da bu kapsamda tecrübelerine dayanarak en uygun olduğunu düşündüğü implantı hastaya uygulamaktadır. Bu bazen hastalara uyum sağlamıyor ve sıkıntı yaşatabiliyor. Bu cihazın önemi de tam da burada ortaya çıkıyor. Seçici lazer ergitme yöntemi bunun için biçilmiş bir kaftan. Bu cihaz sayesinde hastaya birebir uygun üretilen implantın, hekim tarafından hastaya uygulanmasını sağlıyoruz. Böylece insanların daha rahat yaşam sürmelerinin yanı sıra daha uzun implant kullanmalarına da olanak sağlamış oluyoruz."



"Kafatasına uygun implant üretmek için biçilmiş kaftan"



Cihazın, sağlık sektörünün yanı sıra havacılık ve savunma sanayisi içinde önemli olduğunu aktaran Yetim, şu ifadeleri kullandı:



"Kaza yaralanmalarında veya terör olaylarında mağdur olan insanlarımız var. Özellikle kafa tası yaralanmalarında kafa tası geometrisine uygun implant bulmak problem. Bunun için de seçici lazer ergitme cihazı biçilmiş kaftan. İnsan kafatasına uygun bir model elde edip cihaza tanıttığımız zaman oradaki yaralanmaları ve hasarların giderilmesine yönelik implantlarda hastaya özel olarak cihazımızda yapılabiliyor. Yine cihazın diğer bir avantajı da sadece sağlık alanında değil havacılık, otomotiv ve savunma sanayisine de açık olmasıdır."



Yetim, seçici lazer ergitme yöntemi ile üretilen implantların maliyetinin az olması sebebiyle piyasaya göre daha uygun, hafif ve sağlam olduğunu bildirdi.