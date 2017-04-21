Hastaneye Yetişmek İsterken Kazaya Neden Oldu

Kayseri'de bir yakınını hastaneye yetiştirmek isterken kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü, yeşil ışıkta geçen diğer aracın direğe çarpmasına sebep oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarı ile Barış Manço Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında, hastaneye yetişmeye çalışan H.B.'nin kullandığı 38 KC 387 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürüldü.



Kavşakta kendisine yeşil ışık yanan 02 AB 061 plakalı aracı kullanan Y.U.K.'nin ise kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen 38 KC 387 plakalı araca çarpmamak için refüje çıktığı ve direğe çarparak durabildiği öğrenildi.



Meydana gelen kazada 02 AB 061 plakalı otomobilde bulunan L.K. yaralanırken, 38 KC 387 plakalı araçtaki hasta ve kazada yaralanan L.K. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



38 KC 387 plakalı aracın sürücüsü H.B., kaza anını, "Erkilet bulvarından bir hastayı doğumevine yetiştirecektim. Işıklara hiç bakmadım. Kırmızı mı yanıyordu bakmadan geçmek istedim" diye anlatırken, 02 AB 061 plakalı aracın sürücüsü Y.U.K. ise, "Yeşil ışık yanıyordu. Tüm araçlar duruyordu ama o aniden önüme çıktı. Çarpmamak için elimden geleni yaptım" diye konuştu.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ